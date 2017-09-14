СМИ: не менее 25 человек погибли при пожаре в исламской школе в столице Малайзии

По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в школе-интернате для детей из мусульманских семей в четверг на северо-востоке Куала-Лумпура. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на пожарных.

Среди погибших - 22 ученика и три учителя образовательного учреждения. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Огонь в трехэтажном здании школы по изучению Корана вспыхнул около 05:30 по местному времени (00:30 мск). В это время ученики спали в своих комнатах на верхнем этаже.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Очень печально читать о пожаре в школе, унесшем более 20 жизней", - написал политик в "Твиттере".



