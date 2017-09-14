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Совбез ООН призвал немедленно прекратить насилие в штате Ракхайн в Мьянме


Совет безопасности ООН призвал немедленно прекратить насилие в штате Ракхайн, заявил постпред Эфиопии при ООН Такеда Алему, который является председателем СБ в сентябре.

"Члены Совета безопасности выразили серьезную озабоченность ситуацией в штате Ракхайн", — заявил дипломат журналистам по итогам встречи СБ ООН по ситуации в Мьянме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Члены СБ призвали немедленно предпринять шаги, чтобы положить конец насилию в штате Ракхайн, снизить напряженность ситуации, восстановить закон и порядок, обеспечить защиту мирных жителей, решить проблему беженцев" — сообщил Такеда Алему журналистам в ООН.

По последним данным ООН, количество беженцев народности Рохинджа в Бангладеш составляет 380 тысяч человек.

 



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