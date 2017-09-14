Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

Пожар на горе возле села Дзорашен локализован


В МЧС Армении  23 сентября  в 11:53 получили сообщение о пожаре травяного покрова близ с. Дзорашен Ширакской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС РА.

В 21:00 тушение пожара было прекращено из-за наступившей темноты, установлено дежурство (15 спасателей).

14 сентября в 05:08 тушение возобновили.

В тушении участвуют 90 спасателей (2 боевых расчета, 4 опергруппы) и 36 военнослужащих.

В 09:15 пожар был локализован.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации