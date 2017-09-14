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Четырехдневка НС: ожидается голосование


В Национальном собрании начало свою работу первое четырехдневное заседание осенней сессии НС РА 6-ого созыва.

Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания пройдет голосование по тем законопроектам, обсуждение которых было завершено накануне.

Затем депутаты продолжат обсуждение законопроекта “О внесении изменений и дополнений в закон РА “О телевидении и радио”, которое осталось незаконченным на заседании 13 сентября.

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