Армения официально сообщала, что не будет принимать участия в учениях НАТО в Грузии

Министр обороны Армении Виген Саркисян считает, что дискуссии о неучастии Армении в учениях НАТО в Грузии курьезны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны на заседании парламента в ответ на вопрос депутата НС Наполеона Азизяна.

«Каждый год мы участвуем в сотнях и не участвуем в тысячах событий, как это делают все другие страны, которые являются членами или сотрудничают с этими структурами. Армянская сторона изначально приняла решение не участвовать в военных учениях в Грузии, и мы проинформировали наших партнеров о том, что решили не участвовать, поскольку эти учения напрямую не связаны с нашей повесткой дня», - сказал министр.

Он добавил, что всего несколько недель назад Армения была единственной региональной страной, которая участвовала в других учениях НАТО в Грузии, которые соответствовали повестке дня армянской стороны.

«После этого периодически проводились консультации и подготовительные конференции для учений, и мы получили еще одно приглашение принять участие. Наши сотрудники участвовали в обсуждениях, а 29 августа был крайний срок для подтверждения участия. За несколько дней до этого мы официально сообщили, что нет, мы не собираемся участвовать в этих учениях. Это нормальные рабочие отношения, и нет ничего экстраординарного», - заключил Виген Саркисян.