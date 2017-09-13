В первом полугодии текущего года увеличился объем экспорта и импорта

Объем экспорта и импорта в январе-июле текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные Национальной статистической службой Армении данные.

Объем экспорта в январе-июле 2017 года составил 1 млрд 185 млн 110,8 тысяч долларов США, а в аналогичный период прошлого года - 974 млрд 339,0 млн долларов. Объем импорта в январе-июле 2016 года составил 1 млрд 682 млн 640,5 тыс, а в 2017 году вырос до 2 млрд 161 млн 663,9 тысяч долларов.

В 2017 году увеличился объем экспорта в Россию и Казахстан среди стран СНГ, а также в Бельгию, Болгарию, Данию, Венгрию, Италию, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

Наибольший объем экспорта, 260 млн 735,2 тысяч долларов, был в Россию. Далее идут Болгария(160 млн 804,4 тыс долларов) и Швейцария (150 млн 204,2 тыс долларов).

По объему импорта первое место занимает Россия - 457 млн 339,7 тысяч долларов. Далее следуют Грузия (203 млн 403,5 тыс долларов) и Китай (112 млн 773,5 тысяч долларов).