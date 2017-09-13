Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-09-17

ЕРЕВАН, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 сентября, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 478.26 драм. Курс евро вырос на 0.56 драмa и составил 572.62 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.27 драм. Курс британского фунта вырос на 0.36 драмa и составил 634.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 122.26 драмa и составила 20396.81 драм. Цена серебра сократилась на 1.59 драмa и составила 272.93 драм. Цена платины сократилась на 202.77 драмa и составила 15084.26 драм.