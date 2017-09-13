Азиатские индексы - 13-09-17

ТОКИО, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.45% и составил 19865.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 1637.33 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3384.15 пункта, а HANG SENG снизился на 0.28% и составил 27894.08 пункта.