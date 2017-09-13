В референдуме иракских курдов примут участие все подконтрольные им районы

В референдуме о независимости Иракского Курдистана 25 сентября примут участие все подконтрольные ему районы, а не только те, что официально входят в состав автономии, заявил РИА Новости официальный представитель Демократической партии Курдистана (ДПК) Махмуд Мохамед.

"В референдуме примут участие провинции Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа, а также части провинций Киркук и Найнава, подконтрольные курдской пешмерга, в том числе район Синджар (Шенгал)", — заявил Мохамед.

При этом если иракские провинции Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа официально входят в Иракский Курдистан, то курдские районы провинций Киркук и Найнава в состав автономии не входят. Курды получили контроль над ними в результате боевых действий против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Что касается состава избирателей, то, подчеркнул представитель партии, беженцы из других районов Ирака не смогут участвовать в референдуме. Однако арабские избиратели, имеющие местную прописку, смогут проголосовать.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.