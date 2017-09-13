Король Испании призвал каталонские власти соблюдать конституцию и законы

Король Испании Фелипе VI призвал соблюдать конституцию страны в связи с планами властей Каталонии провести 1 октября так называемый "референдум о независимости".

По словам главы государства, конституция "будет превалировать над любыми попытками раскола сосуществования в демократической стране". "Права, которые принадлежат всем испанцам, будут защищены перед теми, кто выводит себя за рамки конституционной законности", — заявил Фелипе VI на церемонии вручения национальных премий в области культуры в Куэнке. Его выступление транслировал телеканал 24 Horas,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Фелипе VI, "демократическое сосуществование", которое стоило Испании "стольких жертв", можно сохранить, "если законы, которые его определяют, будут исполнять граждане и институты, если государственные органы будут охранять и защищать права и свободы граждан".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.