Volkswagen представил во Франкфурте новый электрический кроссовер

Автоконцерн Volkswagen (VW) представил на Международном автомобильном салоне во Франкфурте концепт нового кроссовера на электричестве I.D. CROZZ ll. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

I.D.CROZZ II создан на базе SUV и четырехдверного купе, улучшенного при подготовке к выходу в серийное производство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Усовершенствованный электрический концепт-кар является частью концепции электромобильности, в рамках которой марка к 2020 году готовится расширить модельную линейку тремя новинками. Концепт-кар, выполненный в красном цвете Hibiscus Red, демонстрирует новый дизайн кузова», — отметили создатели автомобиля.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen пообещал к 2030 году создать электрические версии всех моделей своих машин — их насчитывается около 300. Инвестиции в эти разработки вырастут вдвое, до 20 миллиардов евро.