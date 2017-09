В шорт-лист Букеровской премии вошли романы Пола Остера и Али Смит

Шорт-лист престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize) озвучен в среду в Лондоне: в него вошли шесть книг современных англоязычных авторов, в том числе произведения Али Смит, Пола Остера и Мохсина Хамида.

Члены жюри представили свой выбор на пресс-конференции в штаб-квартире группы компаний Man. В список вошли шесть книг: первый за семь лет роман известного по "Нью-йоркской трилогии" американца Пола Остера "4, 3, 2, 1"; книга пакистанского автора Мохсина Хамида Exit West ("Западный выход"); History of Wolves ("История волков") от автора готических романов, американки Эмили Фридлунд; книга мастера интеллектуальной прозы из Шотландии Али Смит Autumn ("Осень"); дебютный роман британки Фионы Мозли Elmet ("Элмет"); роман американца Джорджа Сондерса Lincoln in the Bardo ("Линкольн в промежуточном состоянии"),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Букеровскую премию вручают с 1969 года, но до 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Имя лауреата премии 2017 года станет известно 17 октября после того, как жюри примет решение. Победитель получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.