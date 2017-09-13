Юные шахматисты борются за медали первенства Европы

До завершения юношеского первенства Европы осталось два тура.

Как сообщает «Арменпресс», в категории до 18 лет Айк Мартиросян с 5,5 очков делит 1-3 места. Среди девушек того же возраста Сона Асатрян поднялась до второго места. У нее также 5,5 очков и она отстает от фаворитки на 1 очко.

За медали борются и 16-летние. Шант Саргсян с 5,5 очков делит 2-7 места, среди девушек Анна Саргсян также на 2-5 местах.

Претендент на медаль среди 10-леток Роберт Пилипосян с 5,5 очков на 3-м месте.