Юные шахматисты борются за медали первенства Европы
До завершения юношеского первенства Европы осталось два тура.
Как сообщает «Арменпресс», в категории до 18 лет Айк Мартиросян с 5,5 очков делит 1-3 места. Среди девушек того же возраста Сона Асатрян поднялась до второго места. У нее также 5,5 очков и она отстает от фаворитки на 1 очко.
За медали борются и 16-летние. Шант Саргсян с 5,5 очков делит 2-7 места, среди девушек Анна Саргсян также на 2-5 местах.Претендент на медаль среди 10-леток Роберт Пилипосян с 5,5 очков на 3-м месте.
- 17:57 Россия не возобновит поставки турецких томатов раньше зимы
- 17:55 Philip Morris выделит $1 млрд на борьбу с курением
- 17:48 Глава Еврокомиссии предложил ввести евро во всех странах Евросоюза
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-09-17
- 17:42 Азиатские индексы - 13-09-17
- 17:37 В референдуме иракских курдов примут участие все подконтрольные им районы
- 17:33 Король Испании призвал каталонские власти соблюдать конституцию и законы
- 16:37 Лондон выделит дополнительные $33 млн для помощи территориям, пострадавшим от "Ирмы"
- 16:33 Представитель Хафтара заявил о контроле над 90% территории Ливии
- 16:25 Volkswagen представил во Франкфурте новый электрический кроссовер
- 16:10 В шорт-лист Букеровской премии вошли романы Пола Остера и Али Смит
- 15:57 Армен Ашотян принимает участие в заседании Бюро ПА Евронест в Страсбурге
- 15:55 Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-чешского и армяно- словацкого экономического сотрудничества
- 15:54 Итальянцы украсили зимнюю обувь цветными стразами
- 15:45 Американец уронил обручальное кольцо в реку во время предложения девушке
- 15:39 Ученые из Британии вылечили диабет второго типа при помощи "голодовки"
- 14:48 Юные шахматисты борются за медали первенства Европы
- 14:46 Лицом осенней коллекции Longchamp стала датская супермодель
- 14:33 Disney объявил новую дату премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
- 14:26 Южная Корея впервые испытала крылатую ракету воздушного базирования
- 14:14 В NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 лет
- 14:08 Тбилиси примет Международный форум местного экономического развития
- 14:05 Военное решение кризиса вокруг КНДР будет катастрофой, заявил генсек ООН
- 13:56 Международному валютному фонду представлены факторы улучшения налоговых поступлений
- 13:55 Глава МИД ФРГ обвинил Эрдогана в создании из Германии образа врага
- 13:38 Первое судно с углем из США прибыло в Одессу
- 13:04 Благодаря “Расширенной системе привилегий” армянские товары будут экспортироваться в США в привилегированном режиме
- 12:58 Юнкер выступил за скорейшее присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне
- 12:55 СМИ: политический лидер Мьянмы отказалась от выступления на сессии ГА ООН
- 12:51 Квирикашвили назвал Саакашвили печальным прошлым Грузии
- 12:47 Юнкер: Турция сама пытается сжечь мосты в ЕС
- 12:43 ЦБ вводит механизмы защиты прав ипотечных заемщиков
- 12:42 Борцы греко-римского стиля примут участие в чемпионате мира военных
- 12:40 Температура воздуха существенно не изменится
- 12:29 Нерсес Ерицян: снижение процентной ставки рефинансирования привело к снижению ставок кредитования
14:21, 06.09.2017
Просмотрели 1777 раз То, что происходит в Европе, ни что иное как суд над Азербайджаном: Шаварш Кочарян
11:21, 06.09.2017
Просмотрели 1719 раз Эдуард Шармазанов посетил дом-музей братьев Орбели
12:46, 06.09.2017
Просмотрели 1655 раз Президент Арцаха принял члена Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Акопа Тер-Хачатряна
21:12, 08.09.2017
Просмотрели 1543 раз Нет альтернативы свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе: Гарегин Второй
14:30, 09.09.2017
Просмотрели 1486 раз Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем