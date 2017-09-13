Южная Корея впервые испытала крылатую ракету воздушного базирования

Военные Южной Кореи в среду впервые провели учебные стрельбы крылатой ракетой большой дальности, запущенной с самолета. Как передает Арменпресс, об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на ВВС страны.

По информации военных, истребитель-бомбардировщик F-15K выпустил ракету "Таурус" немецко-шведской разработки. Ракета была запущена над провинцией Чхунчхон-Намдо, после чего преодолела 400 км и успешно поразила мишень в прибрежных водах провинции Чолла-Пукто.

YTN отмечает, что ракета "Таурус", имеющая дальность действия в 500 км и максимальную скорость в 1163 км/ч, способна достичь любой области в КНДР за 15 минут, причем для этого ракету можно будет запустить из района Сеула.