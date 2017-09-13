В NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 лет

Полет человека на Марс может состояться в ближайшие 20 лет. Уверенность в этом высказал Томас Зурбукен, помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ответственный за научные миссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В интервью газете Blick Зурбукен, являющийся уроженцем Швейцарии и выпускником Бернского университета, заявил: "Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс". Вероятно, это произойдет в 2030-е годы, добавил он, пояснив, что сроки зависят от бюджета NASA и от его партнеров.

Вместе с тем, для того, чтобы экспедиция состоялась, требуется решить ряд проблем технического плана. "Мы все еще слишком медленные, - сказал Зурбукен. - Мы должны разработать гораздо более быстрые ракеты. Во-вторых, системы обеспечения жизнедеятельности должны быть более эффективными, чем на нынешней космической станции. Они должны быть более надежными, поскольку мы не можем быстро отослать их в ремонт. Мы будем находиться в полном отрыве на протяжении нескольких лет".