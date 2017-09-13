Тбилиси примет Международный форум местного экономического развития

Международный форум местного экономического развития (International Local Economic Development Forum) пройдет в Тбилиси 13-14 сентября. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении столичной мэрии.

В 10-м по счету форуме примут участие порядка 100 докладчиков, среди них представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Израиля, Испании, Италии, Молдовы, Турции. Мероприятие, организатором которого является мэрия Тбилиси, проводится с 2007 года.

"В течение этого времени форум стал уникальной региональной платформой для рассмотрения вопросов, связанных с развитием районов. У участников форума есть возможность поделиться идеями и опытом", — отмечено в сообщении.



