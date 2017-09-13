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Военное решение кризиса вокруг КНДР будет катастрофой, заявил генсек ООН


Военное решение кризиса вокруг КНДР было бы катастрофой, надо искать политические пути урегулирования ситуации. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мы должны и крайне жестко осуждать ядерные и ракетные испытания КНДР, имея ясную цель безъядерного Корейского полуострова, но в то же время мы должны понимать, что военное решение будет катастрофой. Мы должны сделать все, чтобы создать условия для дипломатической инициативы и политического решения", — сказал он.

Гутерреш не исключает своего посредничества по ситуации вокруг КНДР, если с этим согласятся заинтересованные стороны и Совет Безопасности организации.

"Генеральный секретарь может только предложить свои добрые услуги. Какие политические инициативы должна предпринять ООН, определяет Совет Безопасности. Так что я в распоряжении Совбеза ", — сказал он.

"Посредником между сторонами можно быть, только если стороны об этом договорились. Я изначально говорил, что готов делать то, что необходимо ради политического решения", — подчеркнул Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН заявил, что планирует привлечь к работе по урегулированию ситуации вокруг КНДР своего предшественника на посту главы организации Пан Ги Муна.

Бывший глава МИД Южной Кореи Пан Ги Мун был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года

"Я намерен связаться с Пан Ги Муном. Мои люди связывались с некоторыми членами его прежней команды. Я действительно рассчитываю, что его советы и знания помогут мне в этой ситуации", — сказал Гутерреш.



 



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