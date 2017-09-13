Благодаря “Расширенной системе привилегий” армянские товары будут экспортироваться в США в привилегированном режиме

13 сентября заместитель представителя США по торговле по торговой политике и экономике Эд Глисер обсудил вопросы стимулирования экспорта армянских товаров в США. Армянские компании, благодаря программе “Расширенная система привилегий” (GSP), могут экспортировать свою продукцию в США в привилегированном режиме, без таможенного сбора.

Как сообщили «Армнепресс» в посольстве США в Армении, армяно-американской торговой палатой и посольством США была организована конференция, на которой торговые представители США совместно с предпринимателями Армении обсудили экспортные возможности нашей страны, тем самым продолжая обсуждения, начатые в 2016 г руководителем проекта GSP А. Ларсеном.

Эти встречи организуются во исполнение взятых на себя правительством США обязательств в рамках Армяно-американского совета по торговле и инвестициям.

В своем выступлении посол Ричард Миллз сказал: “Мы слышим от многих предпринимателей, что они недостаточно информированы о том, как нужно пользоваться GSP и какие для этого условия. Находящаяся здесь делегация предоставит все необходимые сведения для организации армянского экспорта в США и полноценного использования привилегий, предоставляемых GSP”, - заметил посол.

Программа GSP привилегированного торгового режима установлена законом 1974 г о торговле и преследует цель стимулирования роста экономики в развивающихся странах. По этой программе 3451 наименование товаров из 129 стран, в том числе и из Армении, могут экспортироваться в США в особом режиме, без таможенных выплат. Большая часть армянских товаров поступила в США в 2012-2016 гг именно по этому режиму. В настоящее время объем экспортируемых из Армении в США товаров достигает 25 млн долларов США. В этом списке есть много наименований, начиная с алюминиевой фольги до ювелирных изделий, ферментированных напитков и джемов.