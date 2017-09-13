Квирикашвили назвал Саакашвили печальным прошлым Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил сожаление по поводу событий вокруг экс-президента страны Михаила Саакашвили, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В минувшее воскресенье Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и сотрудников органов правопорядка на территорию Украины из Польши и обратился в миграционную службу для восстановления украинского гражданства. Во вторник пограничники Украины вручили его адвокату протокол о незаконном пересечении украинской границы. Против Саакашвили возбуждено уголовное дело.

"Он – политическое прошлое. Прошлое, которое вызывает сожаление, так же как и то, что мы сегодня видим. Политические оценки здесь неуместны. По-моему, мы имеем дело с правовым казусом. ", — сказал Квирикашвили журналистам.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как президентом страны избрали Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбуждено четыре уголовных дела, он объявлен во внутригосударственный розыск.





