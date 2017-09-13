Борцы греко-римского стиля примут участие в чемпионате мира военных

Сборная Армении по греко-римской борьбе 20-23 сентября в Литве примет участие в чемпионате мира среди военных.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОКА. Участников турнира тренирует старший тренер молодежной сборной Армении Армен Бабаларян.

В составе сборной Вазген Хачатрян (55 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Арман Багдасарян (75 кг), Рафаел манукян (80 кг), Аргишти Абгарян (85 кг), Вагаршак Минасян (98 кг) и Эдгар Хачатрян (130 кг).