Борцы греко-римского стиля примут участие в чемпионате мира военных
Сборная Армении по греко-римской борьбе 20-23 сентября в Литве примет участие в чемпионате мира среди военных.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОКА. Участников турнира тренирует старший тренер молодежной сборной Армении Армен Бабаларян.В составе сборной Вазген Хачатрян (55 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Арман Багдасарян (75 кг), Рафаел манукян (80 кг), Аргишти Абгарян (85 кг), Вагаршак Минасян (98 кг) и Эдгар Хачатрян (130 кг).
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