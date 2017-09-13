ЦБ вводит механизмы защиты прав ипотечных заемщиков

ЦБ решает вопрос прозрачности ипотечного кредитования в Армении, уточняет условия и правила, что даст заемщику возможность защиты своих прав. НС в первом чтении рассматривает проект закона “О жилищном ипотечном кредитовании”. Основной докладчик заместитель председателя ЦБ Н. Ерицян отметил, что закон решает ряд вопросов и однозначно направлен на защиту интересов заемщика.

«Мы тем самым решаем вопрос доверия заемщика. Заемщику предлагается возможность выбора кредитного продукта, что увеличивает конкурентную борьбу на ипотечном рынке, - передает «Арменпресс» слова Н. Ерицяна.

“Заемщик будет владеть информацией о тратах и о том, какой будет в итоге реальная процентная ставка. Необходим также предоставить потребителю вс- информацию об условиях кредитования и дать право подписать договор в течение 7 дней, чтобы у него было время взвесить все риски и преимущества. Не менее важно обеспечить конкуренцию, чтобы потребитель мог выбрать банк с меньшей ставкой и перевести туда свой кредит".

– заявил он.