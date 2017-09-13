ЦБ вводит механизмы защиты прав ипотечных заемщиков
ЦБ решает вопрос прозрачности ипотечного кредитования в Армении, уточняет условия и правила, что даст заемщику возможность защиты своих прав. НС в первом чтении рассматривает проект закона “О жилищном ипотечном кредитовании”. Основной докладчик заместитель председателя ЦБ Н. Ерицян отметил, что закон решает ряд вопросов и однозначно направлен на защиту интересов заемщика.
«Мы тем самым решаем вопрос доверия заемщика. Заемщику предлагается возможность выбора кредитного продукта, что увеличивает конкурентную борьбу на ипотечном рынке, - передает «Арменпресс» слова Н. Ерицяна.
“Заемщик будет владеть информацией о тратах и о том, какой будет в итоге реальная процентная ставка. Необходим также предоставить потребителю вс- информацию об условиях кредитования и дать право подписать договор в течение 7 дней, чтобы у него было время взвесить все риски и преимущества. Не менее важно обеспечить конкуренцию, чтобы потребитель мог выбрать банк с меньшей ставкой и перевести туда свой кредит".“Введено также право досрочного погашения кредита, чего до сих пор не было. Каждый банк устанавливает сроки погашения по своему усмотрению. Теперь, исходя из международного опыта, мы предлагаем определенный режим при погашении в трехлетний срок, после истечения которого потребитель свободен в своем праве рефинансирования кредита целиком и переноса имущества. При этом за перенос штрафы и пени устанавливаться не могут”, – заявил он.