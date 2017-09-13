Температура воздуха существенно не изменится
С 14 по 18 сентября в республике ожидается высокая пожароопасная ситуация. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, осадков не ожидается.С 14 по 18 сентября температура воздуха существенно не изменится.
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