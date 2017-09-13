Нерсес Ерицян: снижение процентной ставки рефинансирования привело к снижению ставок кредитования

За последний год в Армении зафиксировано снижение ставок по всем видам кредитования на 4-5 процентов. Об этом заявил в НС заместитель председателя Центробанка РА Нерсес Ерицян, отвечая на вопрос члена фракции “Царукян” депутата Микаела Мелкумяна.

“Процентные ставки снизились, поскольку в нашей стране низкий рост цен, и мы не предполагаем их резкого роста. Уже год мы находимся на 6% планке и после шока 2014 г. постепенно снижали процентную ставку, доведя до нынешнего уровня”, - как сообщает «Арменпресс», отметил Ерицян.

Он добавил, что политика ЦБ снижения ставок рефинансирования привела к тому, что процентные ставки кредитования стали снижать и коммерческие банки. “За год это составило 4-5%”, - заключил Н. Ерицян.