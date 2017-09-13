Более 60% американцев считают, что Клинтон пора на пенсию, показал опрос

Более 60% американцев считают, что экс-кандидату в президенты США от Демократической партии и экс-первой леди Хиллари Клинтон пора уходить из политики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Публикация отчета совпала по времени с выходом книги Клинтон "Что случилось", в которой она описывает причины своего поражения на выборах в 2016 году. При этом во многом она обвиняет в своей неудаче победителя гонки Дональда Трампа, конкурента по партии сенатора Берни Сандерса, а также президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что скоро Клинтон поедет в рекламный тур в США в поддержку своей книги.

Согласно данным опроса, 61% респондентов считают, что Клинтон пора уходить из политики (после выборов в ноябре таких было 55%). Почти половина опрошенных (49%) уверена, что ее политическая деятельность вредит Демократической партии США, а 21% придерживаются противоположного мнения.

Причины поражения 44% американцев объясняют слабостью кандидатуры Клинтон, а 40% — "внешними причинами" (в мае таких было 44%).

Опрос проводился 10-11 сентября среди тысячи потенциальных избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта.