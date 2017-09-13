Министерство здравоохранения будет сотрудничать с ответственными за безопасность 15- ти европейских фармацевтических компаний

Принимая важность безопасности лекарств, министерство здравоохранения подписало меморандум о сотрудничестве с лицами, ответственными за региональную безопасность 15-ти известных фармацевтических компаний. Цель – совместное выявление в регионе случаев подделки лекарств и их предупреждение.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью, очередным мероприятием в рамках сотрудничества стала конференция “Лекарства и безопасность потребителя”. На конференции выступили представители фармфирм “Санофи” и “Пфайзер”, а также представители фирм – производителей биодобавок.

Были рассмотрены вопросы предотвращения оборота фальшивых лекарств. В работе конференции приняли участие представители армянских и зарубежных фирм, ответственные за региональную лекарственную безопасность.

До того, как дойти до потребителя, лекарство проходит ряд процедур, гарантирующих его безопасность. Но поскольку потребитель не в состоянии контролировать их, производство на всех этапах находится под централизованным контролем.

Представителями службы безопасности ведущих европейских фармацевтических фирм была отмечена важность и эфффективность сотрудничества в данном формате.

Для более продуктивного контроля министерству и экспертному центру лекарств и медицинских технологий предложено сообщать на сайте сведения о параллельных закупках.

Говорилось также о необходимости усиления контроля за оборотом БАД-ов.

Министр Л. Алтунян предложил в ряде сфер, в тон числе клинических испытаний лекарств, сделать более эффективным сотрудничество государственных и частных организаций.

Во встрече приняли участие также заместитель министра здравоохранения РА Сергей Хачатрян, директор экспертного центра лекарств и медицинских технологий Акоп Топчян.