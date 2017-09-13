Ара Баблоян присутствовал на открытии выставки Феличе Варини

Председатель Национального собрания РА Ара Баблоян 12 сентября принял участие в открытии выставки швейцарского искусствоведа Феличе Варини “Шестигранники, круги и трапеции” в железнодорожном вокзале Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и срдствами информации НС, на церемонии открытия присутствовали также посол Швейцарии в Армении Лукас Гасер, министр транспорта, связи и информационных технологий В. Мартиросян, деятели культуры, политики и послы.

Ара Баблоян в своем выступлении отметил, что два наших народа встретились на путях истории не случайно - у нас общая шкала духовных и культурных ценностей. Как 26 –летняя независимая Армения, так и 726-летняя Швейцария питаются духом свободы и могучей волей преодоления трудностей.

Спикер НС отметил сотрудничество со Швейцарией в здравоохранении как в качестве врача, так и руководителя депутатской группы Армения-Швейцария. За почти три десятилетия сотрудничества реализованы множество программ, я том числе и в сфере здравоохранения, спасены многие жизни.

Искусствовед Феличе Варини в ответном слове сказал: “Для меня действительно приятно делить с вами мою радость. Я работал не в одиночку, со мной работает целая команда, это общая радость”. Он также поблагодарил за содействие посольству Швейцарии в Армении.