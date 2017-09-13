В США знаменитости провели телемарафон по сбору средств пострадавшим от ураганов

Звезды американского шоу-бизнеса провели во вторник вечером телемарафон по сбору средств в помощь пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма". Мероприятие транслировалось ведущими телеканалами США, а также на нескольких кабельных телесетях и интернет-платформах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили организаторы, всего за время телемарафона, который длился ровно час, удалось собрать более $14,5 млн. Во время мероприятия любой желающий мог позвонить по заранее объявленным платным номерам телефона, совершив таким образом пожертвование. Кроме того, по завершении телетрансляции сбор средств решено было не прекращать, поэтому собранная в итоге сумма окажется больше.

В марафоне, который транслировался сразу из нескольких студий в Нью-Йорке, Нэшвилле (штат Теннесси) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приняли участие такие знаменитости, как Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Том Хэнкс, Николь Кидман, Джастин Бибер, Барбра Стрейзанд, Аль Пачино, Бейонсе и многие другие. Они исполняли песни, выступали с воодушевляющими речами и принимали телефонные звонки американцев, среди которых были в том числе те, кто пострадал от двух разрушительных стихий.

AP Photo/David Goldman

