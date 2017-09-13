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В семи департаментах Франции ввели оранжевый уровень опасности из-за ливней


Оранжевый уровень опасности был объявлен в среду утром в семи департаментах на северо-востоке Франции из-за ливней. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национальной метеорологической организации Meteo France.

По данным французских синоптиков, ливневые дожди могут привести к наводнениям. Ожидается, что за грядущие сутки на территории семи северо-западных департаментов страны может выпасть до 80 миллиметров осадков.

Предупреждение синоптиков будет действовать до 9 часов утра (10.00 мск) 14 сентября.

Ранее сообщалось, что сильнейший ливень обрушился в выходные на центральные регионы Италии. Жертвами наводнения в итальянской области Тоскана стали восемь человек. По словам мэра Ливорно, ущерб от удара стихии составил миллиард евро, пострадали 15 тысяч семей.

 

 



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