В Национальной академии наук Армении состоялась 42-ая научная конференция международной комиссии по истории геологических наук

13 сентября в Национальной академии наук РА начала работу 42-я научная конференция международной комиссии по истории геологических наук, посвященная 50-летию образования комиссии

Как сообщает «Арменпресс» на открытии присутствовали вице-премьер правительства. министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, президент НАН Р. Мартиросян, председатель оргкомитета конференции Р. Джрбашян и более 70 ученых из 18 стран. Они представят более 60 докладов по проблемам истории геологии разных стран, становления геологической мысли в Армении и ее развития.

Ваче Габриелян приветствовал собравшихся от имени правительства и пожелал им успехов.

“Интересный факт – создание международной комиссии по истории геологических наук напрямую связано с Арменией. В 1964 году международный геологический конгресс принял решение о создании комиссии, а в 1967 году в Академии наук Арм.ССР состоялось ее учредительное заседание. С тех пор членами комиссии опубликованы ценные исследования по этому вопросу. И Армения в 50-летний юбилей комиссии вновь берет на себя организацию этого важного мероприятия”, -сказал В. Габриелян.

По мнению Р. Мартиросяна, история геологии интересна тем, что коррелирует с другими науками – археологией, космологией, физикой и др.



“Мы знакомимся с явлениями, происходящими в коре Земли. Наши армянские ученые, начиная со средних веков, приводят в своих работах данные, касающиеся геологии. Сейчас есть множество работ по истории геологии. Так, всесторонне описано Спитакское землетрясение, и это знание должно быть сохранено. Нужно понять, все ли процессы, происходящие в коре, описаны, знаем ли мы причины этого землетрясения, есть ли другие обстоятельства”, - сказал Р. Мартиросян.

Академик НАН РА Рубен Джрбашян отметил, что представленные доклады затрагивают разные аспекты и вопросы истории геологии, что не менее важно сохранение памяти о тех ученых и исследователях, которые способствовали формированию геологической науки.

На научной конференции будет представлена книга, посвященная юбилею.

Комиссия содействует проведению постоянных исследований в области науки о Земле. Сейчас в ней сотрудничают 289 членов из 57 стран.

Организаторами конференции выступают президиум НАН Армении и Институт геологических наук.