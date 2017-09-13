Указом президента РА Эстера Мртумян назначена чрезвычайным и Полномочным Послом в Уругвае, Чили и Перу

Указом Президента РА С. Саргсяна Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армении в Республике Аргентины Эстера Мкртумян назначена по совместительству послом РА в Восточной Республике Уругвай, Республике Чили и Республике Перу (место пребывания Буэнос-Айрес).

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.