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Указом президента РА Эстера Мртумян назначена чрезвычайным и Полномочным Послом в Уругвае, Чили и Перу


Указом Президента РА С. Саргсяна Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армении в Республике Аргентины Эстера Мкртумян назначена по совместительству послом РА в Восточной Республике Уругвай, Республике Чили и Республике Перу (место пребывания Буэнос-Айрес).

Об этом  «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.

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