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За неделю 1-7 сентября в Ереване родились 465 детей


Из управления здравоохранения мэрии Еревана сообщают, что за неделю с 1 по 7 сентября в  столице родились 465 детей – 247 мальчиков и 218 девочек. За ту же неделю в амбулаторно-поликлинические медучреждения мэрии обратились 34 285 граждан.

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