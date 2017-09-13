За неделю 1-7 сентября в Ереване родились 465 детей

Из управления здравоохранения мэрии Еревана сообщают, что за неделю с 1 по 7 сентября в столице родились 465 детей – 247 мальчиков и 218 девочек. За ту же неделю в амбулаторно-поликлинические медучреждения мэрии обратились 34 285 граждан.