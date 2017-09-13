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Верховный суд США заблокировал решение, разрешавшее беженцам въезд в страну


Верховный суд США заблокировал решение апелляционного суда, которое позволяло 24 тысячам беженцев приехать в США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в решении суда.

Ранее Верховный суд заблокировал другое решение, которое ограничивало въезд беженцев.

Решения суда носят временный характер, до рассмотрения иммиграционного указа президента Дональда Трампа по существу. Сам указ вступил в силу в июле — также после вмешательства Верховного суда. Указом приостановлен прием беженцев в США на 120 дней, а также приостановлен на 90 дней въезд в страну граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

 

 



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