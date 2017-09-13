Президентом Сингапура впервые стала женщина

Новым президентом Сингапура стала Халима Якоб, которая до недавнего времени являлась спикером парламента. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун после проверки всех представленных ее штабом документов.

Таким образом 63-летняя Якоб стала первой женщиной - президентом страны, а также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявшим этот пост.

В то же время власть президента в Сингапуре ограничена, а страной фактически управляет премьер-министр. Глава государства может воспользоваться правом вето при рассмотрении проекта бюджета, назначений в правительстве, прошений о помиловании осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов.