КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН

КНДР полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление северокорейского МИД опубликовано на сайте государственного новостного агентства ЦТАК, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Пхеньян отвергает незаконную резолюцию Совбеза ООН, в которой нам ракетный пуск назван угрозой международному сообществу и безопасности. Данным документом нас лишили права на самооборону. Это говорит о том, что нам надо быстрее создать мощный импульс в наращивании мощи Северной Кореи для обеспечения суверенитета и права на существование», — отмечает МИД.

11 сентября Северная Корея предупредила США, что Вашингтон «столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Пхеньяна и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН «незаконную резолюцию».

12 сентября Совет безопасности Всемирной организации единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Так, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призыве к их возобновлению.