Apple представила новый iPhone X за тысячу долларов

Корпорация Apple представила смартфон iPhone X с функцией распознования лиц, который стал самым дорогим среди смартфонов компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого "айфона" основателем компании Стивом Джобсом.

Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября (стоимость младшей модели в России - 79990 рублей, старт продаж - также 3 ноября).

Телефон получил дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. Впервые в нем отсутствует физическая кнопка "Домой".

Кроме того, iPhone X оснащен функцией распознавания лиц с инфракрасным сканером FaceID: таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя. Компания утверждает, что система сможет узнать хозяина по лицу даже в темноте и что обхитрить ее будет труднее, чем предыдущую систему TouchID.

Apple также представила новые модели смартфонов - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, ставшие модернизированными версиями прошлогодних моделей 7 и 7 Plus соответственно.

Одним из главных их нововведений стало появление беспроводной зарядки. Продажи начнутся 22 сентября, стоимость - от 699 долларов.

Презентация новинок впервые прошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира компании.

Во вторник была также представлена новая линейка умных часов Apple Watch, которые, по словам главы компании Тима Кука, уже стали самой популярной маркой часов в мире, а также новые модели телевизионных приставок Apple TV.