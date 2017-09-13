Общее число жертв урагана "Ирма" в США и странах Карибского бассейна достигло как минимум 55 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

Согласно его данным, не менее 18 смертей приходятся на территорию Соединенных Штатов: 12 человек погибли во Флориде, четыре случая гибели зафиксированы в Южной Каролине, еще два - в Джорджии. Вместе с тем общее число жертв в странах Карибского бассейна составляет не менее 37 человек, отмечает AP. Число погибших может возрасти.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Удару стихии в Карибском бассейне подверглись американские и британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.