Рост налоговых и таможенных доходов обеспечен в условиях снижения числа проверок

Комитет по госдоходам РА в течение года (01.09.2016-31.08.2017) обеспечил поступление 1,139,451.1 млн драмов налоговой и таможенной прибыли, включая возврат суммы НДС, что почти на 6.6 % или на 70,867.1 млн драмов превосходит показатель прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью комитета, налоговые и таможенные доходы, без суммы возврата НДС, составили 1,082,122.6, что на 6,2% или на 62,947.0 млн драмов превосходят показатели прошлого года.

В то же время в результате совершенствования автоматической системы выборки подлежащих проверке налогоплате;ьщиков из зоны риска проверки сократились почти на 48 %.