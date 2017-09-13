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Рост налоговых и таможенных доходов обеспечен в условиях снижения числа проверок


Комитет по госдоходам РА в течение года (01.09.2016-31.08.2017) обеспечил поступление  1,139,451.1 млн драмов налоговой и таможенной прибыли, включая возврат суммы НДС, что почти на 6.6 % или на  70,867.1 млн драмов превосходит показатель прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью комитета, налоговые и таможенные доходы, без суммы возврата НДС, составили 1,082,122.6, что на 6,2% или на 62,947.0  млн драмов  превосходят показатели прошлого года.

В то же время в результате совершенствования автоматической системы выборки подлежащих проверке налогоплате;ьщиков из  зоны риска проверки сократились почти на 48 %.

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