Европейские индексы - 12-09-17
МОСКВА, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.40% и составил 12524.77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.62% и составил 5209.01 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7400.69 пункта, российский MICEX вырос на 0.72% и составил 2058.80 пункта, а RTSI снизился на 0.35% и составил 1123.47 пункта.
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