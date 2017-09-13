Европейские индексы - 12-09-17

МОСКВА, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.40% и составил 12524.77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.62% и составил 5209.01 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7400.69 пункта, российский MICEX вырос на 0.72% и составил 2058.80 пункта, а RTSI снизился на 0.35% и составил 1123.47 пункта.