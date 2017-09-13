Цены на цветные металлы - 12-09-17

ЛОНДОН, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.54% и составила 2117.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.70% и составила 6644.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.29% и составила 2260.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.52% и составила 11650.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.10% и составила 20680.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.30% и составила 3063.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.33% и составила 60800.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.