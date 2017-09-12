Трамп в девятый раз стал дедушкой

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил его сын Эрик Трамп в своем микроблоге Twitter.

"Лара Трамп (жена Эрика Трампа – ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром", — написал Эрик Трамп.

До настоящего момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.