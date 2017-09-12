Шойгу встретился с Асадом в Дамаске

Военное и военно-техническое сотрудничество обсуждалось во вторник в Дамаске на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Минобороны России.

Глава российского Минобороны совершил рабочую поездку в Сирию по поручению президента РФ Владимира Путина.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии", - сказали в военном ведомстве РФ.

"Также затрагивались темы стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению", - отметили в Минобороны РФ.

В последние недели сирийская армия при поддержке российской боевой авиации провела успешные операции против ИГИЛ в районе городов Дейр-эз-Зор и Акербат.