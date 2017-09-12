США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400

США недовольны решением Анкары закупить у РФ зенитную ракетную систему С-400. Как передает Арменпресс, oб этом сообщил во вторник официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать сообщения о том, что Турция уже внесла России задаток за ЗРС.

"Мы довели до сведения турецких официальных лиц, что испытываем беспокойство относительно потенциального приобретения С-400, - отметил он. - Мы ведем открытый диалог [с Турцией] по данному вопросу и подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости в рамках НАТО при реализации программ крупных военных закупок".

"Турция - ключевой союзник НАТО", - напомнил Майкл. По его словам, США и Турция "поддерживают на высоком уровне отношения, касающиеся военных закупок". "Турция продолжает проявлять интерес к противоракетным системам, разрабатываемым союзниками по НАТО, в том числе США, для своих долговременных потребностей в области ПРО", - добавил представитель Пентагона.

Он повторил позицию Вашингтона в дискуссиях с Анкарой по вопросам закупок вооружений у стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, в частности России: их невозможно совместить с натовскими. "Наилучшим вариантом защиты Турции от различных угроз в ее регионе остается совместимая с НАТО система ПРО", - указал Майкл.

В июле министр обороны США Джеймс Мэттис уже озвучил все это на встрече с журналистами, которые поинтересовались, одобряет ли он планы Турции относительно приобретения С-400. В то же время глава Пентагона был вынужден признать: "Это суверенное решение [Анкары]".

С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.