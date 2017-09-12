Азербайджан отозвал своего представителя при НАТО и посла в Турции

Президент Азербайджана подписал распоряжение, согласно которому Хазар Ибрагим отозван с должности главы представительства Азербайджанской Республики при НАТО.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, также Фаиг Багиров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Турции и Македонии.