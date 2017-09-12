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В Китае десятилетняя девочка поступила в институт


Девочка-вундеркинд Чжан Ивэнь поступила в Технологический институт города Шанцю китайской провинции Хэнань в возрасте 10 лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

На вступительных экзаменах девочка набрала 353 балла и была зачислена на факультет информатики и электронной инженерии, где она будет обучаться в ближайшее три года.

По данным издания, девочка никогда не посещала школу, ее на дому обучали родители. Ее отец надеется, что в будущем она получит докторскую степень.

В институт Чжан Ивэнь поступила со второго раза. Сообщается, что в прошлом году она набрала лишь 172 балла на вступительных экзаменах и не прошла по конкурсу.

 

 



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