Делегация Израиля посетила мемориал Геноцида армян в Цицернакаберде

Делегация во главе с вице-спикером Кнессета Израиля, руководителем парламентской группы дружбы Израиль – Армения Тали Плосков 12 сентября в сопровождении руководителя группы дружбы Армения – Израиль Г.Минасяна, членов группы М.Мелкумяна, Г.Меликяна, Г.Горгисяна и С.Манукяна посетила мемориал Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, члены делегации возложили венок к мемориалу Геноцида армян 1915 года и почтили молчанием память полутора миллионов безвинных жертв. Гости побывали также в Музее-институте Геноцида армян, внесли запись в Памятную книгу.