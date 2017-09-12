Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-09-17

ЕРЕВАН, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 сентября, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 478.35 драм. Курс евро сократился на 2.43 драмa и составил 572.06 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.32 драм. Курс британского фунта вырос на 3.14 драмa и составил 634.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 179.70 драмa и составила 20519.07 драм. Цена серебра сократилась на 5.46 драмa и составила 274.52 драм. Цена платины сократилась на 303.35 драмa и составила 15287.03 драм.