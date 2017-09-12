Азиатские индексы выросли - 12-09-17

ТОКИО, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.18% и составил 19776.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.94% и составил 1627.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.09% и составил 3379.49 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 27972.24 пункта.