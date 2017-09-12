Азербайджанец убит в центре Тбилиси

В Тбилиси застрелен мужчина, который разыскивался российскими правоохранительными органами за совершенное на территории РФ убийство. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на свои источники.

По их данным, тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером в автомобиле в районе Ортачала. Отмечается, что убитый был азербайджанской национальности, но его гражданство не уточняется.

Некоторые очевидцы рассказали журналистам, что была, предположительно, перестрелка, они слушали не менее восьми выстрелов.

В МВД Грузии заявили журналистам, что по данному факту начато расследование. Там отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и умышленном убийстве.

Другие подробности происшествия и личность убитого в МВД на данном этапе не раскрывают.