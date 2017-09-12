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Китайский школьник 129 раз перепрыгнул через скакалку за 30 секунд


В сети появилось видео, на котором китайский школьник за 30 секунд 129 раз перепрыгнул через скакалку. Запись опубликована на YouTube-канале People's Daily, China, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что мальчик победил в ходе международных соревнований по прыжкам через скакалку в Гонконге, проходивших в августе 2017 года. При этом школьник не только получил первый приз, но и побил предыдущий мировой рекорд в 111 прыжков, установленный японскими учениками и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.



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