Животные и растения, занесенные в Красную книгу, при пожаре в заповеднике “Хосровский лес” не пострадали

Через месяц после крупного природного пожара в заповеднике “Хосровский лес” американские специалисты приступили к исследованию его состояния.

Как сообщил в беседе с «Арменпресс» начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства охраны природы Армен Варданян, краснокнижные животные и растения не пострадали. “В основном сгорели заросли можжевельника, крупные млекопитающие ушли из зоны пожара. Пострадали в основном пресмыкающиеся и насекомые”, - сказал он.

А. Варданян добавил, что в зоне пожара гнездовья краснокнижного черного грифа не обнаружены. “Он гнездится в основном на можжевельнике. Мы конкретно знаем, где в лесу на каких деревьях есть его гнезда. В пострадавшей зоне черного грифа нет, а на остальных участках можжевельник сохранился”.

Касаясь сроков восстановления леса, А. Варданян исключил возможность вмешательства человека. “Лес должен восстановиться естественным путем. Примерные сроки мы можем назвать весной следующего года. Сейчас в лесу есть деревья, получившие ожоги. Выживут ли они, станет понятно весной”.

Решен и вопрос бежавших от пожара животных. По приказу министра А. Минасяна запрещена охота на прилегающих к заповеднику территориях.